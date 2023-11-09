الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع.. 1948.39 دولارًا للأونصة

اقترب الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس 9 نوفمبر مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط؛ فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي؛ سعيًا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولارًا للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1953.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.41 دولارًا للأونصة؛ بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 869.70 دولارًا.