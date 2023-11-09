الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع.. 1948.39 دولارًا للأونصة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولارًا للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1953.50 دولارًا.