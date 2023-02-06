"سدايا" توقع مذكرات تفاهم وتطلق عدداً من المبادرات في الذكاء الاصطناعي

أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشاركتها في اليوم الأول للمؤتمر التقني الدولي "ليب 23"، الذي يستمر حتى التاسع من شهر فبراير الجاري، بإطلاق عددٍ من المشروعات وتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.