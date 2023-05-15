للجلسة الرابعة على التوالي.. "برنت "ينخفض عند 73.56 دولار للبرميل

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- عند 102.63 نقطة، وعادة ما يشكّل ارتفاعه ضغطاً على أسعار السلع المقومة به.