للجلسة الرابعة على التوالي.. "برنت "ينخفض عند 73.56 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين للجلسة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والتعافي الأبطأ من المتوقع في الصين.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.80% إلى 73.56 دولار للبرميل، في الساعة 08:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما هبطت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.85% إلى 69.46 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- عند 102.63 نقطة، وعادة ما يشكّل ارتفاعه ضغطاً على أسعار السلع المقومة به.
وسجّلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بنهاية تعاملات الجمعة، حيث انخفض خام "برنت" بنسبة 1.5% وتراجع خام "نايمكس" بنسبة 1.8%.