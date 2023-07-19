مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11752.63 نقطة

وكانت أسهم شركات: العربية، والباحة، وعناية، ودار المعدات، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والوطنية للتعليم، والخريف، وشاكر، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و2.91%.