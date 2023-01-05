الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1856.11 دولارًا للأوقية

وبحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا في الجلسة السابقة.