الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1856.11 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأمريكية، قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا 0.1% إلى 1861.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولارًا؛ بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 1080.88 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1793.38 دولارًا.