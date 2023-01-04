أسعار النفط تُواصل تراجعها.. وبرنت عند 81.6 دولارًا للبرميل

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.69% أو 53 سنتًا عند 76.40 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها أمس 4.2% في أكبر وتيرة تراجع منذ نوفمبر.