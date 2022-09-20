لأول مرة في 4 أشهر.. المملكة تحتل صدارة موردي النفط للصين في أغسطس

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس بنسبة 28 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام، فيما عادت السعودية إلى صدارة مورديها لأول مرة في أربعة أشهر.
ووفق بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، فإن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالاً 8.342 مليون طن، وكانت واردات أغسطس، التي تعادل 1.96 مليون برميل يوميا، أقل قليلاً من مستوى مايو القياسي البالغ نحو مليوني برميل يوميا. والصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي.
وارتفعت الواردات من روسيا مع تعزيز المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من الإمدادات الروسية ذات الأسعار المخفضة التي تفوقت على الشحنات المنافسة من غرب أفريقيا والبرازيل.
ومع ذلك، فقد انتعشت الواردات من السعودية الشهر الماضي لتصعد إلى 8.475 مليون طن، أو 1.99 مليون برميل يومياً، بزيادة خمسة بالمئة عن مستويات العام الماضي.
ولا تزال المملكة أيضاً أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي سياقٍ موازٍ تراجعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس بنسبة 9.4 بالمئة عن العام السابق، حيث أدت تعطيلات في المصافي التي تديرها الحكومة الصينية وانخفاض العمليات في المصافي المستقلة بسبب ضعف هوامش الأرباح إلى الحد من الشراء.
وكشفت إدارة الجمارك عن عدم وصول واردات من فنزويلا أو إيران الشهر الماضي. وتجنبت شركات النفط الحكومية في الصين شراء شحنات من الدولتين منذ أواخر 2019 خوفاً من الوقوع تحت طائلة عقوبات أمريكية ثانوية.