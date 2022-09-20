لأول مرة في 4 أشهر.. المملكة تحتل صدارة موردي النفط للصين في أغسطس

ووفق بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، فإن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالاً 8.342 مليون طن، وكانت واردات أغسطس، التي تعادل 1.96 مليون برميل يوميا، أقل قليلاً من مستوى مايو القياسي البالغ نحو مليوني برميل يوميا. والصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي.