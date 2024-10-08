مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12027 نقطة

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، والباحة، وسينومي ريتيل، ودار الأركان، وعِلم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، والمطاحن الأولى، وسلامة، وريدان، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.95% و4.19%.