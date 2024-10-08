مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12027 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 113.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12027.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 969 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الماجد للعود، والباحة، وسينومي ريتيل، ودار الأركان، وعِلم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، والمطاحن الأولى، وسلامة، وريدان، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.95% و4.19%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المطاحن العربية، وأكوا باور، والراجحي، والإنماء، والماجد للعود هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.82 نقاط ليقفل عند مستوى 24543.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.