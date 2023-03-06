تراجُع أسعار الذهب إلى 1853.19 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار، مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستُواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وانخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولارًا للأوقية (الأونصة) اعتبارًا من الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1859.60 دولارًا.
وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.20 دولارًا للأونصة، كما هبط سعر البلاتين 0.7% إلى 970.84 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم 0.6% إلى 1443.65 دولارًا.