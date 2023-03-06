تراجُع أسعار الذهب إلى 1853.19 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار، مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستُواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.