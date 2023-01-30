أسعار برنت تتراجع عند 86.08 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين رغم التفاؤل بشأن الطلب على الطاقة في الصين بعدما وصلت السياحة المحلية، إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الوباء.
وذكرت "سينوبك" الصينية أن مبيعات البنزين في البلاد ارتفعت 20% خلال عطلة العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعاً على أساس سنوي.
وتوقّع محللو "آر بي سي كابيتال ماركتس" بما يشمل "مايكل تران"، أن أسعار النفط قد تقترب من 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام، مشيرين إلى أن الصين ستشتري كثيراً من النفط الخام على مدى الأشهر العديدة المقبلة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.67% أو 58 سنتاً عند 86.08 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.67% أو 53 سنتاً عند 79.15 دولار للبرميل.