أسعار برنت تتراجع عند 86.08 دولار للبرميل

وتوقّع محللو "آر بي سي كابيتال ماركتس" بما يشمل "مايكل تران"، أن أسعار النفط قد تقترب من 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام، مشيرين إلى أن الصين ستشتري كثيراً من النفط الخام على مدى الأشهر العديدة المقبلة.