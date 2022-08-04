مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12291.54 نقطة

وكانت أسهم شركات نسيج، والبحر الأحمر، و تبوك الزراعية، وشاكر، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والمجموعة السعودية، وسلوشنز، والأصيل، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.58% و 5.21% .