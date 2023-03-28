بعد صفقة الاستحواذ على "سيليكون فالي" الأسهم الأوروبية تواصل التعافي

وقفزت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 2.4 في المائة بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز؛ في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، إن البنك يرى استحواذه على كريدي سويس الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية فرصة للنمو.. وارتفعت أسهم كريدي سويس 3.1 في المائة.