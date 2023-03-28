بعد صفقة الاستحواذ على "سيليكون فالي" الأسهم الأوروبية تواصل التعافي

مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأمريكي المنهار صعدت الأسهم الأوروبية اليوم.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش، مواصلاً الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أمريكيين متوسطي الحجم.
وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.6 في المائة بعدما ارتفع 1.4 في المائة أمس.
وقفزت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 2.4 في المائة بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز؛ في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، إن البنك يرى استحواذه على كريدي سويس الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية فرصة للنمو.. وارتفعت أسهم كريدي سويس 3.1 في المائة.