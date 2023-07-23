خلال مايو.. وزارة الصناعة تصدر 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 98 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعًا، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعًا، و10 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 9 مصانع للأثاث، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67%، يليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16%.