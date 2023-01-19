أسعار الذهب تتألق في المعاملات الفورية إلى 1906.01 دولارات للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس؛ إذ يقيم المستثمرون فرص إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة؛ في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.
وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.01 دولارات للأوقية (الأونصة)؛ لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 1906.00 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.38 دولارًا للأوقية. واستقر البلاتين عند 1038.38 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1716.13 دولارًا.