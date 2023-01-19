أسعار الذهب تتألق في المعاملات الفورية إلى 1906.01 دولارات للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.38 دولارًا للأوقية. واستقر البلاتين عند 1038.38 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1716.13 دولارًا.