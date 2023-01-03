الذهب يقفز لأعلى مستوى له في 6 أشهر.. 1838.69 دولار للأوقية

سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع.