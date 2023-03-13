مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10305.09 نقاط

وكانت أسهم شركات جبل عمر، والدوائية، وصناعة الورق، والمواساة، وساكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العربي، ودار الأركان، وزين السعودية، ومبكو، ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و5.86%.