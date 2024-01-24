بـ 0.16%.. ارتفاع أسعار النفط رغم مخاوف تراجع الطلب

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، بعدما استقرت في وقتٍ سابقٍ من الجلسة، في ظل مخاوف المستثمرين إزاء ضعف الطلب العالمي، بعد أن أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات البلاد من البنزين خلال الأسبوع الماضي رغم تراجع مخزونات النفط الخام.