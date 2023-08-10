بين ترقب لبيانات التضخم الأمريكي ومخاوف الطلب.. النفط عند 87.46 دولارًا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر؛ إذ عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.