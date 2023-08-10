بين ترقب لبيانات التضخم الأمريكي ومخاوف الطلب.. النفط عند 87.46 دولارًا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر؛ إذ عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.
وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 87.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل عند التسوية في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 27 يناير.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% إلى 84.34 دولارًا بعد أن سجل عند التسوية أمس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام 5.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لوكالة "رويترز" بزيادة 0.6 مليون برميل، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وأثرت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على معنويات السوق، وتضمنت هذه البيانات تَرَاجع أسعار المستهلكين في وقت واصلت فيه أسعار تسليم المصانع انخفاضها في يوليو.
ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو المقرر نشرها الخميس، وقد توفر هذه البيانات مؤشرات على السياسة النقدية التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة.
ورغم ذلك ظلت أسعار النفط مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات فضلًا عن احتمالات تأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود على شحن النفط الروسي.