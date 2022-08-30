أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يسجل 104.59 دولارات للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.48% أو 50 سنتًا إلى 104.59 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعها 4.1% أمس الاثنين.

بينما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر عند 96.99 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة 4.2%.