أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يسجل 104.59 دولارات للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعد ارتفاعها أمس بأكبر وتيرة في أكثر من شهر، مع تقييم مخاوف بشأن الإمدادات تشمل احتمالية خفض "أوبك+" للإنتاج.
وبعد ارتفاعها القوي أمس، قلّصت أسعار النفط خسائرها المسجلة خلال أغسطس، والتي كانت مدفوعة بمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتشديد السياسة النقدية الذي يضر باستهلاك الطاقة.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، قال "وارن باترسون" رئيس استراتيجية السلع الأساسية لدى "آي إن جي جروب": إن التوليفة من مخاطر المعروض الجديدة من ليبيا إلى جانب عدم اليقين حول اجتماع "أوبك+" المقبل، قدّمت دفعة للأسعار.
وأشار "باتيرسون" إلى أنه في حالة وجود اضطرابات كبيرة في المعروض أو تدخل من "أوبك+"؛ فإن من الصعب رؤية ارتفاع كبير على المدى القصير.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.48% أو 50 سنتًا إلى 104.59 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعها 4.1% أمس الاثنين.
بينما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر عند 96.99 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة 4.2%.