مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11407 نقاط

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وريدان، وعناية، وأنابيب، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وأكوا باور، والبحر الأحمر، ومبكو، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.82% و4.37%.