صعود أسعار النفط يرفع مؤشرات الأسواق الخليجية في تداولات اليوم

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة.
وقفزت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو 4 بالمائة في اليوم السابق، بعد أن أشار وزير الطاقة في السعودية، التي تعتبر القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى احتمال خفض المنظمة أسعار النفط لجلب التوازن إلى السوق.
وكانت أسعار النفط قد هبطت في الأسابيع الماضية إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا؛ بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود في الغرب.
وارتفع المؤشر الرئيس في السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمائة بقيادة صعود سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 0.8 بالمائة.
وتراجع سهم ابن داود القابضة لتجارة التجزئة انخفض بحوالي 4 بالمائة بعد أن أبلغت عن تراجع في أرباحها الفصلية.
وفي دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.4 بالمائة مدعومًا بصعود سهم "إعمار العقارية" القيادي بنسبة 0.9 بالمائة.
وقالت الشركة، أمس الثلاثاء: إن صفقة "نمشي" ستحقق ربحًا صافيًا قدره 628.7 مليون درهم (171.17 مليون دولار).
وأوضحت يوم السبت أنها قررت بيع مشروع (نمشي) للتجارة الإلكترونية في الأزياء إلى نون، وهي شركة تجارة إلكترونية يدعمها الملياردير في دبي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 335.2 مليون دولار.
وفي أبو ظبي، تقدم المؤشر بنسبة 0.1 بالمائة مدعومًا بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.1 بالمائة.