صعود أسعار النفط يرفع مؤشرات الأسواق الخليجية في تداولات اليوم

وقفزت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو 4 بالمائة في اليوم السابق، بعد أن أشار وزير الطاقة في السعودية، التي تعتبر القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى احتمال خفض المنظمة أسعار النفط لجلب التوازن إلى السوق.