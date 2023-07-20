الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع؛ بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبًا دورة رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1987.18 دولارًا للأوقية (الأونصة)؛ وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1988.80 دولارًا.
وقال "بادن مور" رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)". وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب؛ لأنها تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا بحسب "رويترز".
وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مقتربًا من أدنى مستوى في أكثر من عام؛ مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يرفع "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل؛ ليُبقيها في نطاق 5.25- 5.5% في عام 2023؛ وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.