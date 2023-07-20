الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع

وقال "بادن مور" رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)". وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب؛ لأنها تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا بحسب "رويترز".