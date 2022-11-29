اعتماد خطة العمل بين البنوك المركزية بمجلس التعاون وبنك الشعب الصيني

وناقشوا عددًا من الموضوعات منها، اعتماد خطة العمل بين البنوك بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني والمجالات والموضوعات المقترح مناقشتها، كما تم التطرق خلال المناقشة إلى النمو والتضخم والتغير المناخي وتأثيره على القطاع المالي في دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.