اعتماد خطة العمل بين البنوك المركزية بمجلس التعاون وبنك الشعب الصيني
اعتمد أصحاب المعالي محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومحافظ بنك الشعب الصيني اليوم، خطة العمل المشتركة بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبنك الشعب الصيني.
جاء ذلك بعد الاجتماع المشترك الثاني الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي (رئيس الدورة الحالية) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومشاركة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ فيما ترأس الجانب الصيني محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور يي غانغ.
وناقشوا عددًا من الموضوعات منها، اعتماد خطة العمل بين البنوك بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني والمجالات والموضوعات المقترح مناقشتها، كما تم التطرق خلال المناقشة إلى النمو والتضخم والتغير المناخي وتأثيره على القطاع المالي في دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
يُذكر أن الاجتماع يأتي استكمالًا لمخرجات الاجتماع المشترك الأول لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع محافظ بنك الشعب الصيني المنعقد في 28 سبتمبر 2021م.