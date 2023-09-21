السعودية تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي والولايات المتحدة عالميًّا

عالميًّا: تصدّرت الولايات المتحدة "8133.5 طنًّا" دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا "3352.6 طنًّا"، ثم إيطاليا "2451.8 طنًّا"، وبعدها فرنسا "2436.9 طنًّا"، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ "2329.6" طنًّا.