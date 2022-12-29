خام برنت يتراجع عند 82.84 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم؛ إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية، بعضَ البلدان إلى سَن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، حتى عندما بدأت بكين في الإعلان هناك عن نظام الإغلاق والاختبار الأكثر صرامة في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتًا، أو 0.5% إلى 82.84 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الخام الأمريكي 50 سنتًا، أو 0.6%، إلى 78.46 دولارًا للبرميل.
وتأثرت أسواق النفط أيضًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة؛ حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحًّا بحسب "رويترز".