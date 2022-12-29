خام برنت يتراجع عند 82.84 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم؛ إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية، بعضَ البلدان إلى سَن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، حتى عندما بدأت بكين في الإعلان هناك عن نظام الإغلاق والاختبار الأكثر صرامة في العالم.