عند 11143 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات عناية، وليفا، وأمانة للتأمين، ونادك، ولومي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، ونسيج، وأمريكانا، وطيبة، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و9.79%.