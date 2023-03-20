مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10218

وكانت أسهم شركات ثمار، والإنماء طوكيو م، وعلم، ودار الأركان، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بن داود، والنهدي، ومجموعة الخليج للتأمين، والإنماء ريت الفندقي، وجبل عمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.96%.