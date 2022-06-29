3 جلسات ارتفاع ثم انخفاض.. "برنت" ما زال فوق الـ١١٧ دولارًا

وبعد تأجيل إصدار بيانات الأسبوع الماضي بسبب مشكلات تقنية؛ من المقرر صدور التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم، مع توقعات بتراجع المخزونات خلال الأسبوعين المنتهييْن في السابع عشر والرابع والعشرين من يونيو.