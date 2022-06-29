3 جلسات ارتفاع ثم انخفاض.. "برنت" ما زال فوق الـ١١٧ دولارًا

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد ثلاث جلسات من الارتفاع؛ فيما تتجه الأنظار إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية واجتماع منظمة "أوبك".
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات النفط الخام 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجاري، مع ارتفاع مخزونات البنزين ومخزون المقطرات بمقدار 2.9 مليون برميل، و2.6 مليون برميل على الترتيب.
وبعد تأجيل إصدار بيانات الأسبوع الماضي بسبب مشكلات تقنية؛ من المقرر صدور التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم، مع توقعات بتراجع المخزونات خلال الأسبوعين المنتهييْن في السابع عشر والرابع والعشرين من يونيو.
ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة "أوبك" اليوم؛ لمناقشة اتفاقيات التصدير الخاصة بها، ومستويات الإنتاج المستهدفة في ظل الأزمات المشهودة في ليبيا والاحتجاجات في الإكوادور.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.26% أو بنحو 31 سنتًا إلى 117.67 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.19% أو 21 سنتًا إلى 111.55 دولارًا للبرميل.