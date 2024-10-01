الذهب يصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.