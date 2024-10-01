الذهب يصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 2641.33 دولارًا للأوقية بحلول (الساعة 05:21 بتوقيت جرينتش)؛ فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2%، لتصل إلى 2663.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 31.36 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% مسجلًا 984.95 دولارًا، واستقر البلاديوم عند ألف دولار.