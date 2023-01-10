الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين الحذرين إلى حد كبير، على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم بأول؛ المرتقبة، تلمساً لمؤشرات على مسار رفع الفائدة الأمريكية.