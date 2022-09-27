أسعار النفط ترتفع بنحو 1% وبرنت عند 84.88 دولار للبرميل

وبحسب "بلومبيرج"، توقّع "سعد رحيم" كبير الاقتصاديين لدى مجموعة "ترافيجورا"، أن تخفيف سياسة "صفر كوفيد" في الصين يمكن أن يؤدي إلى انتعاش حاد في استهلاك النفط، ما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الإمدادات التي لن تتمكن السوق من تلبيتها.