أسعار النفط ترتفع بنحو 1% وبرنت عند 84.88 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، الجلسة الماضية، حيث تحول تركيز المستثمرين نحو المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات في سوق الطاقة.
وذكرت شركة "شيفرون"، في بيان، أنها قررت وقف الإنتاج مؤقتاً في منصتيْن للإنتاج البحري في خليج المكسيك بسبب إعصار إيان، مما يعطل نحو 120 ألف برميل يومياً من الإنتاج البحري.
وبحسب "بلومبيرج"، توقّع "سعد رحيم" كبير الاقتصاديين لدى مجموعة "ترافيجورا"، أن تخفيف سياسة "صفر كوفيد" في الصين يمكن أن يؤدي إلى انتعاش حاد في استهلاك النفط، ما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الإمدادات التي لن تتمكن السوق من تلبيتها.
كما أن تراجع العملة الأمريكية قدّم بعض الراحة لسوق النفط، حيث انخفض مؤشر الدولار قليلاً عن أعلى مستوياته في 20 عاماً التي وصل إليها في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.99% أو بنحو 82 سنتاً إلى 84.88 دولار للبرميل، في الساعة 09:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.04% أو 80 سنتاً إلى 77.51 دولار للبرميل.