الذهب يصعد بأكثر من 1% مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم، وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4395.35 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.

