الذهب يصعد بأكثر من 1% مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.