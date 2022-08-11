مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12530.76 نقطة

وكانت أسهم شركات معادن، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والمتحدة للتأمين، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات معادن، و الراجحي، و أرامكو السعودية، و إس تي سي، وأماك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.