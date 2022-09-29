تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 88.41 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وتخلّت عن مكاسبها الأخيرة في الجلسة الماضية، متأثرةً بمخاوف تراجع الطلب العالمي على الخام في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة.
وخفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 في مذكرة الثلاثاء، مستشهدًا بتوقعات ضعف الطلب، وارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه يرى أن نقص الإمدادات العالمية تعزز التوقعات الصعودية طويلة الأجل.
كما خفض الاقتصاديون لدى "سيتي جروب" في مذكرة الأربعاء توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للصين من 5% على أساس سنوي إلى 4.6% للربع الرابع من عام 2022، مشيرين إلى تداعيات استمرار سياسة "صفر كوفيد" الصارمة وضعف قطاع العقارات.
على جانب آخر، تزداد مخاوف نقص الإمدادات مع توقف أو تأثر حوالي ثلث عمليات تكرير النفط في فرنسا، بعدما أعلنت منصة "توتال إنرجيز" -أكبر منصة تكرير للنفط في البلاد- وقف عملياتها؛ بسبب إضراب الموظفين المطالبين بزيادة الأجور.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.02% أو بنحو 92 سنتًا إلى 88.41 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.94% أو 77 سنتًا إلى 81.38 دولار للبرميل.