تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 88.41 دولار للبرميل

كما خفض الاقتصاديون لدى "سيتي جروب" في مذكرة الأربعاء توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للصين من 5% على أساس سنوي إلى 4.6% للربع الرابع من عام 2022، مشيرين إلى تداعيات استمرار سياسة "صفر كوفيد" الصارمة وضعف قطاع العقارات.