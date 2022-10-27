أسعار الذهب تنخفض إلى 1666 دولارًا للأوقية

وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" في مقابلة مع "رويترز" الأربعاء، أن البنوك المركزية عليها مواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمحاربة التضخم حتى تصل إلى مستوى "محايد"؛ حيث لم تصل البنوك في معظم الأماكن إلى هذا المستوى بعد.