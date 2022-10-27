أسعار الذهب تنخفض إلى 1666 دولارًا للأوقية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس؛ حيث يتجه تركيز الأسواق نحو بيانات النمو الأمريكية وقرار السياسة النقدية من قِبَل البنك المركزي الأوروبي.
وينتظر المستثمرون صدور القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي من قِبَل وزارة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى ترقب قرار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.
وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" في مقابلة مع "رويترز" الأربعاء، أن البنوك المركزية عليها مواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمحاربة التضخم حتى تصل إلى مستوى "محايد"؛ حيث لم تصل البنوك في معظم الأماكن إلى هذا المستوى بعد.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.19% إلى 1666 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كذلك انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.24% إلى 1661.80 دولارًا للأوقية.
وهبطت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.24% عند 19.44 دولارًا للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.78% عند 943.99 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم 0.35% إلى 1970 دولارًا.
على جانب آخر، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة طفيفة 0.12% إلى 109.81 نقطة.