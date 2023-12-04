تعاون "سعودي- بريطاني" لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة البحرية

وبحسب المذكرة، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجالات حماية البيئة البحرية، ومواردها، ورصدها وتقييمها والمحافظة عليها، وعلوم تغير المناخ، وأمن المنتجات الغذائية المائية، وسلامة التنوع الأحيائي، إضافة إلى الحد من التلوث في المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى ترتيب زيارات متبادلة للمختصين، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية، وتطوير الأنشطة والمشاريع القائمة من خلال تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية والفنية، والاستفادة من منشآت وخبرات الطرفين في تدريب الموظفين، وتعزيز حماية ورصد وتقييم الموارد البحرية الطبيعية، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للإدارات المختصة والمراكز الوطنية البيئية، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات العلمية والتقنية المطورة.