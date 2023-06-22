"السوق المالية": الموافقة على تسجيل وطرح أسهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية في السوق الموازية

يجب على المستثمرين المؤهّلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحرّي ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذّر فهم محتويات نشرة الإصدار فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخّص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة "6" أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعدّ الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

