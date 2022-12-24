حصيلة 2022.. بنك التنمية الاجتماعية موّل أكثر من 8600 منشأة بما يتجاوز 5 مليارات ريال

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد: البنك عَمِلَ على تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين من خلال عدد من المنصات المتخصصة التابعة للبنك، مثل مركز "دلني" للأعمال وبرنامج إمبريتك، التي استضافت أكثر من 38 ألف رائد أعمال؛ لتمكينهم من الاستفادة من خدمات البنك في مجالات بناء القدرات والاستشارات المالية، وبناء نماذج الأعمال والترابط الاقتصادي، بزيادة بلغت 52% عن العام الماضي، بالإضافة إلى التوسع في النموذج الجديد لفروع البنك (جادة 30)، وهو قائم على مفهوم حاضنات ومسرعات الأعمال في المناطق الإدارية لدعم الاقتصاد المناطقي بالاعتماد على الميزة التنافسية، والذي حاز على جائزة أفضل مشروع تحول مقدم من معهد إدارة المشاريع العالمي PMI ضمن منافسة مع أكثر من 400 جهة حكومية وخاصة.