تجاوزت 1.6 مليار دولار.. زيادة ملحوظة في صادرات تركيا إلى السعودية بنسبة 4 أضعاف في 8 أشهر

ونظّم مجلس مصدّري تركيا، بالتعاون مع وزارة التجارة، برنامجاً للبعثات التجارية إلى الرياض، شاركت فيه 43 شركة تعمل في قطاعات: الأغذية والمعادن غير الحديدية والملابس والمنسوجات والمواد الكيميائية والأثاث، وأجرت البعثة أكثر من 300 اجتماع تجاري مع أكثر من 150 رجل أعمال سعودياً.