تجاوزت 1.6 مليار دولار.. زيادة ملحوظة في صادرات تركيا إلى السعودية بنسبة 4 أضعاف في 8 أشهر

تسارعت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية بنسبة زيادة تصل إلى أربعة أضعاف خلال ثمانية أشهر؛ لتتجاوز 1.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك الفترة نفسها من العام الماضي.
ونظّم مجلس مصدّري تركيا، بالتعاون مع وزارة التجارة، برنامجاً للبعثات التجارية إلى الرياض، شاركت فيه 43 شركة تعمل في قطاعات: الأغذية والمعادن غير الحديدية والملابس والمنسوجات والمواد الكيميائية والأثاث، وأجرت البعثة أكثر من 300 اجتماع تجاري مع أكثر من 150 رجل أعمال سعودياً.
ونقلت تقارير تركية عن نائب رئيس مجلس مصدّري تركيا، أحمد فيكرت كيليجي، ستستمر الأنشطة المتعلقة بالسوق السعودي بنفس النشاط في المستقبل، مشيراً إلى أنه تم استخدام جميع الإمكانات المتاحة لتعزيز هذه الأداء المميز في السوق السعودي.