أسعار النفط تستقر بين ترقب وصعود للدولار.. العقود الآجلة عند 78.22 دولارًا

وأظهرت بيانات شركات أن منتجين في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق، علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته، عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.. لكن محللين من "سيتي" قالوا اليوم الخميس: "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"؛ مُقَدّرين أن تدفقات خطط الأنابيب قد تنمو بنحو 200 ألف برميل يوميًّا.