قُبيل صدور تقرير "أوبك".. برنت يرتفع عند 84.75 دولار للبرميل

ومن المقرر أن تصدر منظمة "أوبك"، في وقت لاحق اليوم، تحليلها الشهري للسوق العالمية، وذلك بعدما اتفقت مع حلفائها أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض الإمدادات بمقدار مليونَي برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر 2022، ثم الحفاظ على مستوى الإنتاج مستقرًا لبقية العام.