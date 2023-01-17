قُبيل صدور تقرير "أوبك".. برنت يرتفع عند 84.75 دولار للبرميل

تباين أداء أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء بعد بيانات أظهرت نمو اقتصاد الصين بأكثر من المتوقع خلال عام 2022، مما عزّز التفاؤل بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم مع إعادة تشغيل الاقتصاد.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 3% في 2022، في حين كان متوقعاً نموه 2.8%، لكن معدل النمو أقل من المستهدف الرسمي الذي تم تحديده عند 5.5% تقريبًا في مارس.
ومن المقرر أن تصدر منظمة "أوبك"، في وقت لاحق اليوم، تحليلها الشهري للسوق العالمية، وذلك بعدما اتفقت مع حلفائها أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض الإمدادات بمقدار مليونَي برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر 2022، ثم الحفاظ على مستوى الإنتاج مستقرًا لبقية العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.34% أو 29 سنتًا عند 84.75 دولار للبرميل، في الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما انخفضت الإثنين بنحو 1%.
بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% أو 48 سنتًا عند 79.38 دولار للبرميل، ولم تكن هناك تسوية للعقود أمس، بسبب عطلة الأسواق الأمريكية.