عند 10446 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً

وكانت أسهم شركات: الكثيري، ورعاية، وبوبا العربية، والخدمات الأرضية، وبن داود الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، والدوائية، وتهامة، وسلامة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.98%.