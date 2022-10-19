أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية إلى 1650.02 دولارًا للأونصة

وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي.جي: "قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب"؛ مضيفًا أنه نظرًا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدًا عن نهايته.