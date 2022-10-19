أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية إلى 1650.02 دولارًا للأونصة

تراجع الذهب اليوم مع اكتساب الدولار بعض القوة؛ في حين ضغط التزام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية أيضًا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولارًا؛ بحسب "رويترز".
وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر أمس.
وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي.جي: "قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب"؛ مضيفًا أنه نظرًا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدًا عن نهايته.
إضافة إلى التصريحات المتشددة للاحتياطي، قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس أمس: إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75% إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر.
وينظر إلى الذهب عمومًا على أنه تحوط في وجه التضخم؛ لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 18.70 دولارًا للأوقية؛ في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولارات وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2022.13 دولارًا.