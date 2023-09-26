أسعار النفط تنخفض في تعاملات الثلاثاء.. "برنت" عند 93.18 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود، بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح المعروض.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً إلى 93.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً إلى 89.67 دولار.
وكان البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي قد أكّدا في الأيام القليلة الماضية التزامهما بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحدُّ من الطلب على النفط.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 30 في المائة منذ منتصف العام مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك جيه بي مورجان، إنه تسبّب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.