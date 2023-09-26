أسعار النفط تنخفض في تعاملات الثلاثاء.. "برنت" عند 93.18 دولار للبرميل

وارتفعت أسعار النفط بنحو 30 في المائة منذ منتصف العام مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك جيه بي مورجان، إنه تسبّب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.