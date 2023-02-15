مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10573 نقطة

وكانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والباحة، وأسمنت اليمامة، ولوبريف، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: جاكو، والأصيل، والإنماء طوكيو، وسابك للمغذيات الزراعية، والجزيرة ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17 و6.77%.