"مخاوف فائض الإمدادات".. النفط يتكبّد أطول سلسلة خسائر أسبوعية في نصف عقد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في تسوية التعاملات، أمس الجمعة، بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكنّ الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في نصف عقد، وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.
وسجلت العقودُ الآجلة لخام برنت "75.84" دولارًا للبرميل عند التسوية بارتفاع "1.79" دولار أو "2.4" بالمئة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية إلى "71.23" دولارًا بارتفاع "1.89" دولار أو "2.7" بالمئة.
ووفق "رويترز" على مدار الأسبوع: خسر الخامان القياسيان "3.8" بالمئة، بعد أن سجّلا في جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو، في مؤشر على أن كثيرًا من المتعاملين يرون أن السوق يشهد فائضًا في الإمدادات.
ومما دعم تراجع السوق: بيانات الجمارك الصينية التي أظهرت أن وارداتها من النفط الخام في نوفمبر انخفضت بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي؛ إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلّة، إلى إضعاف الطلب.
وفي الهند انخفض استهلاك الوقود في نوفمبر بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر في الشهر السابق، متأثرًا بتراجع حركة السفر في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، نموًّا أقوى من المتوقع في الوظائف لشهر نوفمبر، وهي علامات على قوة سوق العمل الأساسية التي من شأنها أن تدعم الطلب على الوقود في أكبر سوق للنفط.