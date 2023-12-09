"مخاوف فائض الإمدادات".. النفط يتكبّد أطول سلسلة خسائر أسبوعية في نصف عقد

ووفق "رويترز" على مدار الأسبوع: خسر الخامان القياسيان "3.8" بالمئة، بعد أن سجّلا في جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو، في مؤشر على أن كثيرًا من المتعاملين يرون أن السوق يشهد فائضًا في الإمدادات.