مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12155 نقطة

وكانت أسهم شركات: زجاج، واليمامة للحديد، والتصنيع، والكثيري، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والعالمية، والإعادة السعودية، وبترو رابغ، والمراعي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.56%.