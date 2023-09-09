"وزارة الاستثمار" تشارك في سيتي سكيب العالمي.. وسط مشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية

ويقدم القطاع فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي بلغت أكثر من 60 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تتجاوز ١٥٥ مليار ريال سعودي وتدعم تلك الفرص مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف 12.4 ترليون ريال تراكمي إلى عام 2030 .