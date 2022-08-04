آخر تحديثات أسعار خام "برنت".. استقرار دون الـ100 دولار

كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 90.59 دولار للبرميل، مرتفعة قليلًا من أدنى مستوياتها التي وصلت لها في وقت سابق من الجلسة عند 90.41 دولار للبرميل.