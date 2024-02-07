أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارًا للاونصة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.